Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

SÜPER LİG'DE ZİRVE KIZIŞTI

Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de zirveyi de kızıştıran takım oldu. İlk 3 takım arasındaki çekişmenin son haftalara kadar gitmesi beklenirken, yeni hesaplar da yapılmaya başlandı. Peki fikstür avantajı hangi takımda? Süper Lig'de puan tablosu şöyle oldu...