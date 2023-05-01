Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

Süper Lig'de 32. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş, nefesleri kesen mücadeleyi 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı bildi. Bu sonuçla birlikte zirve hattı yeniden alevlendi. Bitime 6 hafta kala, üç büyük kulübün puanları birbirine yaklaştı. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün 37. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe derbisinde çözülmesi bekleniyor. İşte 32. hafta Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın kalan maçları…