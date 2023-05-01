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Haberler Galeri Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalan maçları
Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:38

Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de 32. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş, nefesleri kesen mücadeleyi 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı bildi. Bu sonuçla birlikte zirve hattı yeniden alevlendi. Bitime 6 hafta kala, üç büyük kulübün puanları birbirine yaklaştı. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün 37. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe derbisinde çözülmesi bekleniyor. İşte 32. hafta Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın kalan maçları…

Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

Süper Lig'de derbi heyecanı geride kaldı. Zorlu ve zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Icardi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, Saiss, Amir ve Aboubakar'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve Fenerbahçe derbisi sonrası bu derbide de geriden gelerek kazandı.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

31 maç sonunda 65 puana yükselen Beşiktaş, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirirken, Galatasaray ile de puan farkını 5'e indirdi. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıkarken Galatasaray üst üste ikinci karşılaşmada puan kaybı yaşadı.

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Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

SÜPER LİG'DE ZİRVE KIZIŞTI

Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de zirveyi de kızıştıran takım oldu. İlk 3 takım arasındaki çekişmenin son haftalara kadar gitmesi beklenirken, yeni hesaplar da yapılmaya başlandı. Peki fikstür avantajı hangi takımda? Süper Lig'de puan tablosu şöyle oldu...

Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

Galatasaray: 70 Puan
Fenerbahçe: 67 Puan
Beşiktaş: 65 Puan

Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig güncel puan durumu ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin kalan maçları

SÜPER LİG'DE KİM ŞAMPİYON OLACAK?

Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu kim olacak merak ediliyor. Galatasaray 1, Fenerbahçe'nin 2 ve Beşiktaş'ın 1 olmak üzere hükmen galip maçları bulunuyor.

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