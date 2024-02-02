Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

Samsunspor Galatasaray maçında sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat sonrası tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu yer almayacak. Kadroda 4 eksiği bulunan Aslan, deplasmana konuk olacak. İşte, beIN Sports ekranı ile Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle linki!