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Haberler Galeri Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip
Giriş Tarihi: 02.02.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 08:26

Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

Samsunspor Galatasaray karşılaşması için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek mücadeleye sarı kırmızılı ekipten 4 isim eksik olarak çıkılacak. Okan Buruk yönetimindeki ekip iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri konusunda araştırmalara başladı. İşte, beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı maç izle ekranı!

Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

Samsunspor Galatasaray maçında sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat sonrası tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu yer almayacak. Kadroda 4 eksiği bulunan Aslan, deplasmana konuk olacak. İşte, beIN Sports ekranı ile Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle linki!

Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 24. haftasında oynanacak Samsunspor Galatasaray maçı 2 Şubat Cuma saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

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Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

Heyecanlı mücadele beIN SPORTS ekranlarından yayımlanacak.

Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Aşağıdaki linkten platforma ulaşabilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports Samsunspor Galatasaray canlı yayın takip

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

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