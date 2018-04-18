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'ten maçına sürpriz 11

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın ilk 11'inde sürpriz değişiklikler olacak.

Giriş Tarihi: 18.04.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 10:18
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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

, yarınki maçında, evindeki 2-2'lik skorun dezavantajını yok edip, kupada final bileti almaya kilitlendi.

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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Hürriyet'in haberine göre turu getirecek skoru almak için adeta kılı kırk yaran Teknik Direktör , ilk 11'de sürpriz yapmayı planlıyor.

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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Buna göre şampiyonluğu daha ön planda düşünen , bazı oyuncularını 'ye karşı riske etmeyecek.

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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Bu isimlerin başında Negredo, Atiba, Medel, Tosic ve Adriano var.

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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Güneş bu 5 ismi büyük ihtimalle ilk 11'e koymayacak.

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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Orta sahada Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un yarın akşam Kadıköy'de ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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'ten maçına sürpriz 11
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Sakatlığı bulunan ancak iyileşen tecrübeli isim Gökhan Gönül de formasını geri alacak.

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