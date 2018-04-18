Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçına sürpriz 11

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın ilk 11'inde sürpriz değişiklikler olacak. Beşiktaş, yarınki Fenerbahçe maçında, evindeki 2-2'lik skorun dezavantajını yok edip, kupada final bileti almaya kilitlendi. Hürriyet'in haberine göre turu getirecek skoru almak için adeta kılı kırk yaran Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de sürpriz yapmayı planlıyor. Buna göre şampiyonluğu daha ön planda düşünen Beşiktaş, bazı oyuncularını Fenerbahçe'ye karşı riske etmeyecek. Bu isimlerin başında Negredo, Atiba, Medel, Tosic ve Adriano var. Güneş bu 5 ismi büyük ihtimalle ilk 11'e koymayacak. Orta sahada Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un yarın akşam Kadıköy'de ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlığı bulunan ancak iyileşen tecrübeli isim Gökhan Gönül de formasını geri alacak.