Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinin kadrosunu netleştirmeye başladı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş dev maçın kadrosunu netleştirmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı Ricardo Quaresma ve Shinji Kagawa hakkında da kararını verdi. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma devre arasında siyah beyazlı kulüple ayrılık aşamasına gelmiş ve ancak gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinin ardından takımda kalmıştı. Siyah beyazlı formayla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalınan maçta oynayan ve karşılaşmanın 87. dakikasında kırmızı kart gören Quaresma, 2 maçlık cezasını tamamladı ve geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girdi. Siyah beyazlı taraftarlar yıldız oyuncunun 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alıp alamayacağını merak ederken siyah beyazlı kulübün deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Portekizli oyuncuyla ilgili kararını verdi. Haberin videosunu izlemek için tıklayın... A Spor'un haberine göre Güneş, Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 35 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de görev verecek. Quaresma'nın büyük maçlarda verdiği katkının artmasının teknik heyetin aldığı karara dayanak teşkil ettiği belirtilen haberde yıldız oyuncunun sağ kanatta görev alacağı belirtildi. Güneş'in sol kanatta ise Jeremain Lens ve Güven Yalçın ikilisinden birine görev vereceği ve alacağı kararda iki oyuncunun antrenman performanslarının belirleyici olacağı vurgulandı.