Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

'ten flaş kararı! derbisinde...

teknik direktörü , 'in 23. haftasında oynanacak derbisinin kadrosunu netleştirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 21:32
Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

'in 23. haftasında Vodafone Stadyumu'nda 'yi konuk edecek olan 'ta, teknik direktör dev maçın kadrosunu netleştirmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı ve Shinji Kagawa hakkında da kararını verdi.

Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

'ın Portekizli oyuncusu devre arasında siyah beyazlı kulüple ayrılık aşamasına gelmiş ve ancak gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinin ardından takımda kalmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah beyazlı formayla son olarak 'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalınan maçta oynayan ve karşılaşmanın 87. dakikasında kırmızı kart gören Quaresma, 2 maçlık cezasını tamamladı ve geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girdi.

Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah beyazlı taraftarlar yıldız oyuncunun 23. haftada oynanacak derbisinde görev alıp alamayacağını merak ederken siyah beyazlı kulübün deneyimli teknik direktörü , Portekizli oyuncuyla ilgili kararını verdi.

Haberin videosunu izlemek için tıklayın...

Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

A Spor'un haberine göre Güneş, Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 35 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de görev verecek.

Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Quaresma'nın büyük maçlarda verdiği katkının artmasının teknik heyetin aldığı karara dayanak teşkil ettiği belirtilen haberde yıldız oyuncunun sağ kanatta görev alacağı belirtildi.

Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Güneş'in sol kanatta ise Jeremain Lens ve Güven Yalçın ikilisinden birine görev vereceği ve alacağı kararda iki oyuncunun antrenman performanslarının belirleyici olacağı vurgulandı.

BİZE ULAŞIN