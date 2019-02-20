Şenol Güneş'ten flaş Ricardo Quaresma kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah beyazlı formayla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalınan maçta oynayan ve karşılaşmanın 87. dakikasında kırmızı kart gören Quaresma, 2 maçlık cezasını tamamladı ve geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girdi.