Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

"ARTIK HERKESİN ÇOK DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Göztepe maçındaki hakem kararlarını da eleştiren Yalçın, "Göztepe maçında hakem üç kere VAR'a gidip, bir kırmızı kartı, ki yüzde yüz kırmızı kart, ilk yarıdaki pozisyonda onu göstermemesi. Son dakikada iki oyuncumuza birden şarj yapılması kendine avantaj sağlanıp gol atılması. Yani bu tür şeylerin es geçilmesi tabi bizim de canımızı sıkmadı değil. Sıktı biraz ama birçok takımın başına böyle şanssızlıklar geliyor. Burada hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmiyorum ama sanki VAR'ı yorumlamada biraz problem oluyor. Yorumlama hatası yapıyor hakem arkadaşlar, öyle görünüyor biraz.