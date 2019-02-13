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'dan hakem isyanı! ...

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü , 'in 21. haftasında karşısında 3-2 mağlup oldukları maçın yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 21:48
Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını yaptığı çift idmanda sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör 'ın gözetiminde yapılan ilk idmana futbolcular hareketleriyle başladığı idmana 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

Futbolcular günün ikinci idmanını ise taktik çalışması esneme hareketleri yaparak tamamladı. tamamladı. İdmana sakatlığı bulunan Isaac Sackey ile takımın son transferi Obi katılmadı. Alanyaspor, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

"VAR SİSTEMİNE GÜVENİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü , hakem hatalarına değinerek, VAR sistemi olmasına rağmen sıkıntıların olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

Yalçın, "Önümüzde bir maçı var. Trabzonspor'un da Galatasaray maçındaki hakem hatalarını öne sürerek yaptığı açıklamalar var. Son haftalarda tabii dışarıdan görünen; saha içerisinde VAR sistemi olmasına rağmen çok ciddi hatalar olması herkesi sıkıntıya sokuyor. Çünkü, ligin her bölgesinde bir savaş var. İşte aşağıda bir savaş, yukarıda bir savaş, UEFA'ya gitmek isteyen takımlar ayrı bir savaş... Mücadele gücü yüksek bir lig geçiyor.

Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

"Hakem arkadaşlara ve VAR sistemine güveniyoruz. Onlardan hiçbir şüphemiz yok ama ortada yapılan hatalar da var. Kendi açımızdan son maçında maçtan sonra açıklama yapmadım. Çünkü pozisyonları izlememiştim, yorumda bulunmadım ama izledikten sonra maalesef bizim takıma da yazık olmuş" dedi.

Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

"ARTIK HERKESİN ÇOK DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

maçındaki hakem kararlarını da eleştiren Yalçın, "Göztepe maçında hakem üç kere VAR'a gidip, bir kırmızı kartı, ki yüzde yüz kırmızı kart, ilk yarıdaki pozisyonda onu göstermemesi. Son dakikada iki oyuncumuza birden şarj yapılması kendine avantaj sağlanıp gol atılması. Yani bu tür şeylerin es geçilmesi tabi bizim de canımızı sıkmadı değil. Sıktı biraz ama birçok takımın başına böyle şanssızlıklar geliyor. Burada hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmiyorum ama sanki VAR'ı yorumlamada biraz problem oluyor. Yorumlama hatası yapıyor hakem arkadaşlar, öyle görünüyor biraz.

Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Fırat Aydınus...

"O yüzden artık ligin en zor dönemine giriliyor. Bu dönemde artık herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle en çok hakem arkadaşlara düşüyor. Onların böyle gündeme gelmeleri böyle güzel giden bir ligde doğru değil. Yani o kadar gündeme gelmemeliler. Verdikleri kararlarla biz de geçen hafta nasibimizi aldık hakemden. Ama bu hafta farklı bakıyoruz" diye konuştu.

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