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Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

dünyası pandemi nedeniyle zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sezon dönemi çok hareketli geçmedi diyebiliriz. Kadrolarını korumaya çalışan takımlar pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfere pek de yanaşmadı diyebiliriz. Fakat bu sezon sonnda birçok yıldızın sözleşmesi bitiyor. Bu yıldızlar için de Avrupa'da top koşturan Türk yıldızlar da var. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimler

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:01
Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

dünyasında başta Avrupa'da yapılan transferler her zaman ses getiriyor. Yıldız futbolcular büyük beklentilerle ediliyor. Bu sezon transfer döneminde ciddi transferlerin olmadığını gördük. 2020-2021 futbol sezonu başladı ve bu sezon sonu birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuların hangi takımlara gideceği ya da takımlarıyla yeni sözleşme yapacaklar mı konusu merak ediliyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...

Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

HAKAN ÇALHANOĞLU - MİLAN

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Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

MESUT ÖZİL - ARSENAL

Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

ANGEL Dİ MARİA - PSG

Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

JESSE LİNGARD - MANCHESTER UNİTED

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