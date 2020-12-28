Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!

Futbol dünyasında başta Avrupa'da yapılan transferler her zaman ses getiriyor. Yıldız futbolcular büyük beklentilerle transfer ediliyor. Bu sezon transfer döneminde ciddi transferlerin olmadığını gördük. 2020-2021 futbol sezonu başladı ve bu sezon sonu birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuların hangi takımlara gideceği ya da takımlarıyla yeni sözleşme yapacaklar mı konusu merak ediliyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...