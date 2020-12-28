HaberlerGaleriSezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!
Sezon sonu bu yıldızlar bedava! Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular!
Futbol dünyası pandemi nedeniyle zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sezon transfer dönemi çok hareketli geçmedi diyebiliriz. Kadrolarını korumaya çalışan takımlar pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfere pek de yanaşmadı diyebiliriz. Fakat bu sezon sonnda birçok yıldızın sözleşmesi bitiyor. Bu yıldızlar için de Avrupa'da top koşturan Türk yıldızlar da var. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimler
Giriş Tarihi: 28.12.2020
16:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
18:01
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ