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Haberler Galeri Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…
Giriş Tarihi: 22.04.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 21:20

Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-24 sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala takımlar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu sırada birçok futbolcunun da sözleşmesi sezonun bitimiyle birlikte sona erecek. Transfermarkt sitesi, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuları piyasa değerlerine göre derledi. Takımlarının vazgeçilmezi olan bu isimler, sezon sonunda bedava olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…

SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK FUTBOLCULAR

Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…

NİCOLAS PEPE | TRABZONSPOR

Piyasa Değeri: 10 mil. €

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Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…

MİCHY BATSHUAYİ | FENERBAHÇE

Piyasa Değeri: 8 mil. €

Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…

SERGE AURİER | GALATASARAY

Piyasa Değeri: 6 mil. €

Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…

YOUCEF ATAL | ADANA DEMİRSPOR

Piyasa Değeri: 4.7 mil. €

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