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tarihe geçti

Olimpiyatta 4 altın madalya sahibi ABD'li cimnastikçi , ABD Missouri'de düzenlenen cimnastik şampiyonasında yaptığı iki burgulu ikili salto ile tarihe geçti.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 15:20
Simone Biles tarihe geçti

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, Missouri'de düzenlenen jimnastik şampiyonasında yaptığı triple double (üçlü ikili) hareketiyle tarihe geçti.

Simone Biles tarihe geçti

Biles, triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu.

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Simone Biles tarihe geçti

Yaptığı hareketle izleyenlerin gözlerini kamaştıran Biles, bu harekete 5 yıldan fazla zamandır çalışıyor.

Simone Biles tarihe geçti

Performansıyla turnuvada zirveye çıkan genç sporcu altıncı ulusal madalyasını aldı.

Simone Biles tarihe geçti

2016'da düzenlenen Rio Olimpiyatları'nda Biles, bireysel olarak iki branşta altın madalya alarak ülkesinde ses getirdi.

Simone Biles tarihe geçti

ORGANİZASYONU ELEŞTİRMİŞTİ

22 yaşındaki Olimpiyat ve Dünya şampiyonu jimnastikçi , ABD Jimnastik'inin yetkili organı "USA Gymnastics"e yönelik eleştirilerde bulundu.

Simone Biles tarihe geçti

Sporcuları, eski takım doktoru Larry Nassar'ın istismarından koruyamadığını belirten Biles; "Tek bir işiniz var ve bizi koruyamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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