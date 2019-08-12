Simone Biles tarihe geçti

Olimpiyatta 4 altın madalya sahibi ABD'li cimnastikçi Simone Biles, ABD Missouri'de düzenlenen cimnastik şampiyonasında yaptığı iki burgulu ikili salto ile tarihe geçti. ABD'li cimnastikçi Simone Biles, Missouri'de düzenlenen jimnastik şampiyonasında yaptığı triple double (üçlü ikili) hareketiyle tarihe geçti. Biles, triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu. Yaptığı hareketle izleyenlerin gözlerini kamaştıran Biles, bu harekete 5 yıldan fazla zamandır çalışıyor. Performansıyla turnuvada zirveye çıkan genç sporcu altıncı ulusal madalyasını aldı. 2016'da düzenlenen Rio Olimpiyatları'nda Biles, bireysel olarak iki branşta altın madalya alarak ülkesinde ses getirdi. ORGANİZASYONU ELEŞTİRMİŞTİ 22 yaşındaki Olimpiyat ve Dünya şampiyonu jimnastikçi Simone Biles, ABD Jimnastik'inin yetkili organı 'USA Gymnastics'e yönelik eleştirilerde bulundu. Sporcuları, eski takım doktoru Larry Nassar'ın istismarından koruyamadığını belirten Biles; 'Tek bir işiniz var ve bizi koruyamıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.