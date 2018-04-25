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'e 4 yıllık sözleşme

Attığı kritik gollerle şampiyonluk yolunda 'a hayat veren 'ün sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Sarı kırmızılı yönetim, formda golcü için şimdiden harekete geçti.

Giriş Tarihi: 25.04.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 11:51
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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Bu sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı kritik iki golle 'a altın değerinde galibiyetler getiren Sinan Gümüş ödülünü alıyor.

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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız için "Kendini göstermeli, yeni sözleşme hak etmeli" ifadesini kullanmıştı.

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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Özellikle Alanyaspor karşısında belki de sezonun en kritik gollerinden birisinin altına imza atan gurbetçi en sonunda göze girmeyi başardı.

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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Terim'in raporu sonrasında yönetimin Sinan'ın menajeriyle temasa geçtiği ve yeni sözleşme için ilk adımın atıldığı öğrenildi.

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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Şu anda 600 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık imza atacağı ve maaşının 1.2 milyon Euro'ya çıkarılacağı belirlendi.

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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Böylece Sinan'ın attığı iki golü karşılığında 4 yıldaki kazancı 4.8 milyon Euro (24 milyon lira) olacak.

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'e 4 yıllık sözleşme
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda yapıldığı, sezonun bitmesinin ardından resmi duyurunun yapılacağı ifade edildi.

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