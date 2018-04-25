Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme

Attığı kritik gollerle şampiyonluk yolunda Galatasaray'a hayat veren Sinan Gümüş'ün sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Sarı kırmızılı yönetim, formda golcü için şimdiden harekete geçti. Bu sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı kritik iki golle Galatasaray'a altın değerinde galibiyetler getiren Sinan Gümüş ödülünü alıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız için Kendini göstermeli, yeni sözleşme hak etmeli ifadesini kullanmıştı. Özellikle Alanyaspor karşısında belki de sezonun en kritik gollerinden birisinin altına imza atan gurbetçi en sonunda göze girmeyi başardı. Terim'in raporu sonrasında yönetimin Sinan'ın menajeriyle temasa geçtiği ve yeni sözleşme için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Şu anda 600 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık imza atacağı ve maaşının 1.2 milyon Euro'ya çıkarılacağı belirlendi. Böylece Sinan'ın attığı iki golü karşılığında 4 yıldaki kazancı 4.8 milyon Euro (24 milyon lira) olacak. Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda yapıldığı, sezonun bitmesinin ardından resmi duyurunun yapılacağı ifade edildi.