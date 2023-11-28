Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'ya flaş eleştiri! "Bu kadroyu o kurmadı ama..."

ERMAN TOROĞLU - ORTA SAHALAR YOL GEÇEN HANI GİBİ

İki takım da çok fazla pres yapmadı. Hem Sivas hem de Trabzonspor çok geniş alanda futbol oynamaya çalıştı. Oynadıkları futbol yorumu da aynıydı. Hiç pres yapmadan rakiplerine orta alanda yol verdiler. Bunun için de iki takım da rahat rahat orta sahayı geçip defansın üzerine gittiler. Ve böylece bol bol gol oldu.