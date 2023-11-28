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Haberler Galeri Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'ya flaş eleştiri! "Bu kadroyu o kurmadı ama..."
Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:13

Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'ya flaş eleştiri! "Bu kadroyu o kurmadı ama..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı. Sivasspor'da Manaj (2) ve Saiz'in gollerine, Trabzonspor'dan Pepe, Onuachu ve Trezeguet cevap verdi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, İskender Günen ve Bülent Timurlenk nefes kesen 6 gollü karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı’ya flaş eleştiri! Bu kadroyu o kurmadı ama...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı. Sivasspor'da Manaj (2) ve Saiz'in gollerine, Trabzonspor'dan Pepe, Onuachu ve Trezeguet cevap verdi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, İskender Günen ve Bülent Timurlenk nefes kesen 6 gollü karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı’ya flaş eleştiri! Bu kadroyu o kurmadı ama...

ERMAN TOROĞLU - ORTA SAHALAR YOL GEÇEN HANI GİBİ

İki takım da çok fazla pres yapmadı. Hem Sivas hem de Trabzonspor çok geniş alanda futbol oynamaya çalıştı. Oynadıkları futbol yorumu da aynıydı. Hiç pres yapmadan rakiplerine orta alanda yol verdiler. Bunun için de iki takım da rahat rahat orta sahayı geçip defansın üzerine gittiler. Ve böylece bol bol gol oldu.

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Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı’ya flaş eleştiri! Bu kadroyu o kurmadı ama...

Seyirci açısından güzel maç mıydı? Evet çok gol vardı. Peki futbol oyununun olmazsa olmazları var mı? Hayır, çok az... Sivasspor üç golü de attığı şutla buldu. Trabzonspor ise organize ataklarla, araya top yaparak golleri attı. Futbolda ikisi de var… Hangisini kabul edersiniz?

Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı’ya flaş eleştiri! Bu kadroyu o kurmadı ama...

Böyle soğuk bir havada, bu mevsimde 4 Eylül Stadı'nın zemini futbol oynamaya müsait. Türkiye'de günlük güneşlik şehirlerdeki diğer statların zeminine baktığımızda güzel bir olay. Ama maalesef yine Sivas seyircisi takımına sahip çıkmıyor. 'Hava soğuktu' diyebilirler…

Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı’ya flaş eleştiri! Bu kadroyu o kurmadı ama...

Ancak ben Sivasspor seyircisinin hava güneşli olduğunda da stada ne kadar gittiğini gören biriyim. Sivas, bu imkânlara rağmen senelerce ligde iyi mücadele eden bir takım. Yönetim olarak da iyi idare edilen bir kulüp. Ama maalesef seyircisi bunun hakkını vermiyor.

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