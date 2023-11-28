Sivasspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'ya flaş eleştiri! "Bu kadroyu o kurmadı ama..."

Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
07:13
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı. Sivasspor'da Manaj (2) ve Saiz'in gollerine, Trabzonspor'dan Pepe, Onuachu ve Trezeguet cevap verdi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, İskender Günen ve Bülent Timurlenk nefes kesen 6 gollü karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...