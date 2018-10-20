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Şöhretler karması ’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

'da Gençlik Festivali kapsamında organize edilen Şöhretler Karması maçı yapıldı. Maçın başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 17:14
Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

'da 18-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nin bugünkü programı, Şöhretler Karması'na ayrıldı.

Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı beyaz takım ile teknik direktörlüğünü Emrah Bayraktar'ın yaptığı kırmızı takım karşı karşıya geldi.

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Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı 'ın yaptığı beyaz takım, kırmızı takımı 5-3 yendi.

Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Beyaz takımın gollerini Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Semih Şentürk ve Mustafa Varank atarken, kırmızı takımın gollerini ise Süleyman Soylu, Ayhan Akman ve Faruk Atalay kaydetti.

Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından takımlar formalarını stadı hıncahınç dolduran vatandaşlara dağıttı

Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

İşte karşılaşmadan kareler...

Şöhretler karması Diyarbakır’da karşılaştı, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski futbolcular Ayhan Akman ve Tuncay Şanlı ile sohbet etti.

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