Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…
Giriş Tarihi: 18.01.2022 00:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 00:28

Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son yıllarda şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umuduyla sezona başladı. Vitor Pereira ile başlayan yeni sezon, beklentileri karşılamadı. Portekizli teknik adamın görevine 17. haftanın ardından son verildi. Devre arasına hocasız giren Fenerbahçe, geçici olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Bu süreçte sarı-lacivertli takımın golcü oyuncu transferi beklenirken, sürpriz ayrılıklarda yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…

Son dakika… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un oldukça gerisinde başlayan Fenerbahçe, yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde girmişti.

Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…

Sarı-lacivertli takım, sezona iyi başlasa da daha sonra yaşadığı düşüşün ardından toparlayamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…

Üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte Vitor Pereira'nın görevine Beşiktaş derbisinin ardından son verildi.

Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…

Bu süreçte uzun süre hocasız kalan Fenerbahçe, çareyi İsmail Kartal'da buldu.

Son dakika: Ali Koç’a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Fenerbahçeli yıldıza talip oldu…

Deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar geçici olarak anlaşıldı.

SON DAKİKA