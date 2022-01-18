Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son yıllarda şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umuduyla sezona başladı. Vitor Pereira ile başlayan yeni sezon, beklentileri karşılamadı. Portekizli teknik adamın görevine 17. haftanın ardından son verildi. Devre arasına hocasız giren Fenerbahçe, geçici olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Bu süreçte sarı-lacivertli takımın golcü oyuncu transferi beklenirken, sürpriz ayrılıklarda yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…