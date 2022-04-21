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Haberler Galeri Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...
Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:42

Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, geçtiğimiz gün doğum sırasında oğullarının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Liverpool taraftarları ise ezeli rakipleri Manchester United ile karşılaştıkları maçın 7. dakikasında Ronaldo'ya destek vererek "You Will Never Walk Alone" bestesini söylemişti. Ronaldo'nun acı haberle ilgili paylaşımına gelen bir cevap ise herkesi ağlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, geçtiğimiz gün doğum sırasında oğullarının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Liverpool taraftarları ise ezeli rakipleri Manchester United ile karşılaştıkları maçın 7. dakikasında Ronaldo'ya destek vererek "You Will Never Walk Alone" bestesini söylemişti. Ronaldo'nun acı haberle ilgili paylaşımına gelen bir cevap ise herkesi ağlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

Manchester United forması giyen dünyaca ünlü Portekiz futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün yeni doğan ikiz bebeklerinden birisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

Dün antrenman sonrası fotoğraflanan Ronaldo, Liverpool taraftarının maç esnasında yaptığı destek tezahüratı için duygu dolu mesaj paylaştı.

Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

"EN BÜYÜK ACIMIZ"

Pazartesi günü oğullarını kaybeden Ronaldo ve Rodriguez çifti, sosyal medya üzerinden, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız.

Son dakika: Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor.

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