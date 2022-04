Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, geçtiğimiz gün doğum sırasında oğullarının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Liverpool taraftarları ise ezeli rakipleri Manchester United ile karşılaştıkları maçın 7. dakikasında Ronaldo'ya destek vererek "You Will Never Walk Alone" bestesini söylemişti. Ronaldo'nun acı haberle ilgili paylaşımına gelen bir cevap ise herkesi ağlattı. İşte son dakika haberinin detayları...