Giriş Tarihi: 11.07.2022 14:29
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
13:53
SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu)
Avrupa'nın dev kulüpleri 2022-2023 sezonu öncesi transferlerini sürdürüyor. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlar kadrolarına önemli isimleri katmayı başardı. Bir dönem Süper Lig devlerini peşinden koşturan eski milli futbolcumuz ise Fransa 4. Ligi ekibine imza attı. İşte şimdiye kadar biten son dakika transferleri...