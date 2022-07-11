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Haberler Galeri SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu)
Giriş Tarihi: 11.07.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:53

SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa'da biten transferler (2022-2023 sezonu)

Avrupa'nın dev kulüpleri 2022-2023 sezonu öncesi transferlerini sürdürüyor. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlar kadrolarına önemli isimleri katmayı başardı. Bir dönem Süper Lig devlerini peşinden koşturan eski milli futbolcumuz ise Fransa 4. Ligi ekibine imza attı. İşte şimdiye kadar biten son dakika transferleri...

SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa’da biten transferler 2022-2023 sezonu

Isco - Real Madrid > Sevilla
BONSERVİS BEDELİ: Yok

SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa’da biten transferler 2022-2023 sezonu

Maxwel Cornet - Burnley > West Ham United
BONSERVİS BEDELİ: 20.7 milyon Euro

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SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa’da biten transferler 2022-2023 sezonu

Jordan Veretout - Roma > Marsilya
BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro

SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa’da biten transferler 2022-2023 sezonu

Georginio Wijnaldum - PSG > Roma (Kiralık)

SON DAKİKA: Rekorla transfer oldu, bedavaya geri döndü! Avrupa’da biten transferler 2022-2023 sezonu

Marc Cucurella - Brighton > Chelsea
BONSERVİS BEDELİ: 65.3 milyon Euro

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