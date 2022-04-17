Giriş Tarihi: 17.04.2022 21:48
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
21:51
Son dakika: Aykut Kocaman'dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...
Son dakika haberleri... Türk futboluna damga vuran isimlerden birisi olan teknik direktör Aykut Kocaman, NTV'de katıldığı "Kırılma Anı" programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptığı Galatasaray ve Fatih Terim itirafıyla ses getiren Kocaman, futbolculuk dönemlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...