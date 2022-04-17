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Haberler Galeri Son dakika: Aykut Kocaman'dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 21:51

Son dakika: Aykut Kocaman'dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...

Son dakika haberleri... Türk futboluna damga vuran isimlerden birisi olan teknik direktör Aykut Kocaman, NTV'de katıldığı "Kırılma Anı" programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptığı Galatasaray ve Fatih Terim itirafıyla ses getiren Kocaman, futbolculuk dönemlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Aykut Kocaman’dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe tarihi adına önemli figürlerden birisi olan Aykut Kocaman, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Aykut Kocaman’dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve kötü sonuçlar nedeniyle görevinden ayrılan Kocaman, bir süredir takım çalıştırmıyor.

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Son dakika: Aykut Kocaman’dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...

Teknik direktörlük kariyerinde ise en büyük başarıyı Fenerbahçe dönemlerinde yaşayan deneyimli çalıştırıcı, katıldığı programda ses getiren ifadeler kullandı.

Son dakika: Aykut Kocaman’dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...

57 yaşındaki teknik direktör, kariyeri boyunca 660 maça çıktı ve 286 galibiyet, 171 beraberlik, 203 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika: Aykut Kocaman’dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı! Gelen teklifi ilk kez açıkladı...

İşte Aykut Kocaman'ın ses getiren açıklamaları...

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