Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Bu gençlerle iftihar ediyoruz"

"BİR PLANLAMANIN SONUCU"

"Yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Öte yandan, bu son başarıları değerlendirirken kadın odaklı spor politikamızın sonuç veriyor olmasını da göz ardı etmemek gerekiyor.