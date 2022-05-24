Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:01
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
07:07
Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Bu gençlerle iftihar ediyoruz"
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'da takım olarak 5 altın ve 2 bronz kazanan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Olimpiyatlardaki başarısını Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettiren Millilerimiz göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, elde edilen başarının sırrını SABAH Spor'a anlattı. İşte o sözler...