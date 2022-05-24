Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Bu gençlerle iftihar ediyoruz"
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:07

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Bu gençlerle iftihar ediyoruz"

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'da takım olarak 5 altın ve 2 bronz kazanan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Olimpiyatlardaki başarısını Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettiren Millilerimiz göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, elde edilen başarının sırrını SABAH Spor'a anlattı. İşte o sözler...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Bu gençlerle iftihar ediyoruz

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, geçtiğimiz günlerde Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu oldu.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Bu gençlerle iftihar ediyoruz

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SABAH SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Dünya olimpiyatlarındaki başarısını Avrupa'da da sürdüren Milli Takımlarımız altın madalya kazanmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu son 4 günde sporda yaşanan tarihi başarıları SABAH SPOR'a değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Bu gençlerle iftihar ediyoruz

"SPORUN HER ALANINDA DESTAN YAZDILAR"

Bakan Kasapoğlu, "Bir ülke gelişiyorsa, sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir. Milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Bu gençlerle iftihar ediyoruz

Bu başarılar tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdi. Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz" dedi. Sporu tabana yaydıkça yetenek havuzunun genişleyeceğine vurgu yapan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Bu gençlerle iftihar ediyoruz

"BİR PLANLAMANIN SONUCU"

"Yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Öte yandan, bu son başarıları değerlendirirken kadın odaklı spor politikamızın sonuç veriyor olmasını da göz ardı etmemek gerekiyor.

SON DAKİKA