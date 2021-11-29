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Haberler Galeri Son dakika: Ballon d'Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki tek amacı Lionel Messi'yi geçmek...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 19:47

Son dakika: Ballon d'Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki tek amacı Lionel Messi'yi geçmek...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de kötü gidişatı süren Manchester United'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Pascal Ferre, 36 yaşındaki yıldızın kariyerini bitirmeden önce Lionel Messi'yi geçmek istediğini açıkladı.

Son dakika: Ballon d’Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo’nun tek amacı Lionel Messi’yi geçmek...

2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi merakla beklenirken Fransa'dan Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldız kariyerini bitirmeden önce Lionel Messi'yi geçmek istiyor.

Son dakika: Ballon d’Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo’nun tek amacı Lionel Messi’yi geçmek...

Futbolun en prestijli ödülü Ballon d'Or'u dağıtan genel yayın yönetmeni, Portekizli yıldızın rakibini geçme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

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Son dakika: Ballon d’Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo’nun tek amacı Lionel Messi’yi geçmek...

France Football direktörü Pascal Ferre, Cristiano Ronaldo'nun tek amacının Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or kazanmak olduğunu iddia etti.

Son dakika: Ballon d’Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo’nun tek amacı Lionel Messi’yi geçmek...

Ronaldo toplamda 36 gol atmasına ve Juventus'taki son sezonunda İtalya Kupası'nı kaldırmasına rağmen 2021 Ballon d'Or oylamasında favori görülmüyordu.

Son dakika: Ballon d’Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo’nun tek amacı Lionel Messi’yi geçmek...

Her iki yıldız da bu yıl büyük ödül için yarışıyor ve Ferre, Ronaldo'nun kariyerini sonlandırmadan önce Messi'yi geçmek istediğini söyledi.

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