Son dakika: Ballon d'Or için bomba iddia! Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki tek amacı Lionel Messi'yi geçmek...

2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi merakla beklenirken Fransa'dan Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldız kariyerini bitirmeden önce Lionel Messi'yi geçmek istiyor. Futbolun en prestijli ödülü Ballon d'Or'u dağıtan genel yayın yönetmeni, Portekizli yıldızın rakibini geçme konusunda kararlı olduğunu söyledi. France Football direktörü Pascal Ferre, Cristiano Ronaldo'nun tek amacının Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or kazanmak olduğunu iddia etti. Ronaldo toplamda 36 gol atmasına ve Juventus'taki son sezonunda İtalya Kupası'nı kaldırmasına rağmen 2021 Ballon d'Or oylamasında favori görülmüyordu. Her iki yıldız da bu yıl büyük ödül için yarışıyor ve Ferre, Ronaldo'nun kariyerini sonlandırmadan önce Messi'yi geçmek istediğini söyledi. 36 yaşındaki oyuncu aynı zamanda milli formayla Portekiz tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu, ancak bu durum onu bazıları için Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema'nın önüne geçirmedi. Ballon d'Or adayları arasında bu üç isimin ön plana çıktığı iddia edildi. Ferre, New York Times'a verdiği demeçte, 'Ronaldo'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü ile emekli olmak' dedi. Ballon d'Or ödülü France Football tarafından veriliyor. France Football'un genel yayın yönetmeni Pascal Ferre, Portekizli yıldızın kariyerinin bu aşamasında Ballon d'Or ödülüne kupa kazanmaktan daha önem verdiğini anlattı. İddialara göre Messi'nin Arjantin ile Copa America bekleyişini nihayet sona erdirmesinin ardından ödülü kazanan isim olacağı konuşuldu. Ancak, Ferre bu iddialarI yalanlarken 'Son 10 günde duyduklarımız birer saçmalık. Büyük bir blöf.' ifadelerini kullandı. Daha önce Cristiano Ronaldo, bu ödülü 5 kez kazanırken Lionel Messi ise 1 ödül fazla kazanarak 6 Ballon d'Or'a sahip.