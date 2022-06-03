Giriş Tarihi: 03.06.2022 20:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
20:52
Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir'in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, savunmaya Premier Lig'den ilk takviyesini yaparken eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya çok yakın. Beşiktaş, ayrıca geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen yıldız kanat oyuncuyla anlaşmaya vardı.