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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir'in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 20:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 20:52

Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir'in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, savunmaya Premier Lig'den ilk takviyesini yaparken eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya çok yakın. Beşiktaş, ayrıca geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen yıldız kanat oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir’in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Son dakika haberi... Beşiktaş, kötü biten Süper Lig sezonunun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Premier Lig'den savunmaya takviye yaptı.

Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir’in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Stoper bölgesinde Domagoj Vida'nın sözleşmesi biterken Beşiktaş, Hırvat savunmacının yerini Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss ile doldurdu.

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Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir’in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle sözleşmesi biten 32 yaşındaki savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir’in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Son 6 sezondur Wolverhampton forması giyen Romain Saiss, İngiliz takımıyla 206 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

Son dakika: Beşiktaş, Başakşehir’in eski yıldızını transfer ediyor! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı...

Hücum hattında kadrosunda önemli eksilme yaşayan Beşiktaş'ta kiralık gelen Michy Batshuayi'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Cyle Larin ve Güven Yalçın takımdan ayrıldı.

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