Giriş Tarihi: 09.05.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
08:01
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine..."
Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Tempolu ve gergin başlayan maçta 2 gol ve 2 penaltı olmasına rağmen kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. İki takım arasında oynanan son üç maç da berabere bitmiş oldu. Maçta tartışma konusu olan birçok pozisyon meydana geldi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Fatih Doğan maçla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, Serdar Dursun hakkında sert sözler söyledi...