Kim ve Serdar'ın yokluğunda Gustavo da Crespo'yu aratırken Fenerbahçe bir penaltının kaçtığı, birinin gol olduğu oyunu ev sahibine verdi. Beraberlik Fenerbahçe için yeterliydi ama 5.'lik yarışı ve taraftarı önünde kazanmak için Beşiktaş'ın hızını kesen İsmael oldu. Kartal'ın hocası, son çeyrekte 4 değişiklikle oyunu rakibine verdi.