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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine..."
Giriş Tarihi: 09.05.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 08:01

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine..."

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Tempolu ve gergin başlayan maçta 2 gol ve 2 penaltı olmasına rağmen kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. İki takım arasında oynanan son üç maç da berabere bitmiş oldu. Maçta tartışma konusu olan birçok pozisyon meydana geldi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Fatih Doğan maçla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, Serdar Dursun hakkında sert sözler söyledi...

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine...

Süper Lig'in son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Novak ve Ghezzal'in golleriyle 1-1 berabere kaldı. Tempolu ve gergin maçta iki penaltı kararı çıktı. Bol sarı kartların olduğu karşılaşmanın ardından SABAH Spor yazarları çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Ahmet Çakar ise Serdar Dursun hakkında çok çarpıcı ifadeler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine...

BÜLENT TİMURLENK: TAHMİNLERİN TAM TERSİ

Derbi üzerine düşünen, oyun planı hakkında cümle kuran kim varsa onları taca atıp başladı iki teknik adam. Beşiktaş, Ghezzal'lı kanadından, Fenerbahçe de Mert Hakan'ı yakın tuttuğu İrfan Can'ın kanadından rakibi tehdit edecekti. İki hocanın da ters kanada yüklenmesi ilginçti doğrusu. Valerien İsmael'in tüm eksiklerine rağmen üçlü defanstan dönmeyeceğini tahmin ediyorduk ama ufak bir dokunuşu rakibin solunu yormaya yönelikti.

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine...

"İSMAİL, ROSİER'İN YOKLUĞUNDA TAKIMA SOLDAN YÜKSEL EMRİNİ VERMİŞ"

Üçlü defansın önünde dörtlü ve Larin-Batshuayi'nin ardından sola yatık oynayan Ghezzal. Fenerbahçe'nin seri galibiyetlerinde çilingir sağda İrfan-Mert Hakan ve kanattan gelen Samuel idi. İsmail Kartal da rakipte Kenan'ı gözüne kestirmiş, Rosier'in yokluğunda takıma soldan yüklen emrini vermişti… Serseri bir topun Novak'ın önünde kalması, ardından yaptırdığı penaltı, yetmedi Kenan'a yaptığı penaltı...

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine...

Kim ve Serdar'ın yokluğunda Gustavo da Crespo'yu aratırken Fenerbahçe bir penaltının kaçtığı, birinin gol olduğu oyunu ev sahibine verdi. Beraberlik Fenerbahçe için yeterliydi ama 5.'lik yarışı ve taraftarı önünde kazanmak için Beşiktaş'ın hızını kesen İsmael oldu. Kartal'ın hocası, son çeyrekte 4 değişiklikle oyunu rakibine verdi.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Serdar birinci forvet olmadığını ispat edercesine...

"BATSHUAYİ VE LARİN TARAFTARIN HAYALLERİNİ GERÇEK KILACAK ADAMLAR DEĞİLLER"

Derbiden çıkan beraberlik Beşiktaş adına sezonun bir Z raporu gibiydi. Penaltıyı kaçıran Batshuayi ve ikinci yarının başında net fırsatı harcayan, sonra da bir kafa topu direkten dönen Larin, Beşiktaş taraftarının hayallerini gerçek kılacak adamlar değiller.

"MAÇIN ADAMI EMİRHAN"

Maçın adamı Emirhan… Eksiklerini arayan Fenerbahçe için deplasman derbisinde bir puan ikinci bitirilecek sezonda iyi sonuç…

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