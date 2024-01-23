Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 19:16

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, son olarak takımın başına Fernando Santos'u getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, dünyaca ünlü 3 yıldız futbolcuya talip oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, son olarak takımın başına Fernando Santos'u getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, dünyaca ünlü 3 yıldız futbolcuya talip oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, ilk olarak Şenol Güneş ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...

Güneş'in ardından kısa bir süreliğine yoluna Burak Yılmaz ile devam eden Kara Kartal, ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçların ardından takımı Rıza Çalımbay'a emanet etmişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...

Tecrübeli çalıştırıcı ile de kötü gidişata dur diyemeyen siyah-beyazlı ekip, son olarak Fernando Santos ile anlaştığını duyurmuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...

SANTOS İLE İYİ BAŞLADI

Fernando Santos önderliğinde ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

SON DAKİKA