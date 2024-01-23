Giriş Tarihi: 23.01.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
19:16
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş transferde çılgına döndü! Kartal 3 yıldıza birden talip oldu...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, son olarak takımın başına Fernando Santos'u getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, dünyaca ünlü 3 yıldız futbolcuya talip oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...