Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos’un yerine flaş 2 aday...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Kısa sürede 3 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlılarda son çare olarak takımın başına geçen Fernando Santos da kötü gidişata dur diyemedi. Portekizli çalıştırıcının yerine arayışa başlayan yönetim, dünyaca ünlü 2 ismi radarına aldı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...