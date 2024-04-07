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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos'un yerine flaş 2 aday...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:55

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos'un yerine flaş 2 aday...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Kısa sürede 3 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlılarda son çare olarak takımın başına geçen Fernando Santos da kötü gidişata dur diyemedi. Portekizli çalıştırıcının yerine arayışa başlayan yönetim, dünyaca ünlü 2 ismi radarına aldı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos’un yerine flaş 2 aday...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Kısa sürede 3 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlılarda son çare olarak takımın başına geçen Fernando Santos da kötü gidişata dur diyemedi. Portekizli çalıştırıcının yerine arayışa başlayan yönetim, dünyaca ünlü 2 ismi radarına aldı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos’un yerine flaş 2 aday...

Trendyol Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, özellikle Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından eski şampiyon hoca ile yollarını ayırmıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos’un yerine flaş 2 aday...

Güneş'in ekibinde bulunan Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılarda kötü gidişat sona ermedi ve bir değişikliğe daha getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos’un yerine flaş 2 aday...

Futbolculuk hayatında takımın efsanelerinden birisi olan tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ı teknik adamlık koltuğuna getiren Kara Kartal, aradığını yine bulamadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Fernando Santos’un yerine flaş 2 aday...

Hasan Arat'ın Beşiktaş başkanlığına gelmesiyle beraber Çalımbay ile yollar ayrıldı ve Fernando Santos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

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