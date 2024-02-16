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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund'dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:11

Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund'dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı ve 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'un yolunu tutan Nuri Şahin, siyah-beyazlı takımın 2 yıldızını transfer etmek için gemileri yaktı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund’dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı ve 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'un yolunu tutan Nuri Şahin, siyah-beyazlı takımın 2 yıldızını transfer etmek için gemileri yaktı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund’dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Trendyol Süper Lig'de art arda 3 farklı teknik direktör ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak Fernando Santos ile anlaşmıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund’dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Portekizli çalıştırıcı ile lige iyi başlayan siyah-beyazlılarda son haftalar istenildiği gibi gitmiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund’dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Fernando Santos önderliğinde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kara Kartal; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund’dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Toplamda 40 puana ulaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in puan cetvelinde Trabzonspor'un ardında 4. sırada yer alıyor.

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