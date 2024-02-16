Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund’dan Beşiktaş çıkarması! Nuri Şahin 2 yıldızı birden alıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı ve 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'un yolunu tutan Nuri Şahin, siyah-beyazlı takımın 2 yıldızını transfer etmek için gemileri yaktı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...