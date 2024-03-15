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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 17:51

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibe önerildiği ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...

Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...

Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...

Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibe önerildiği ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...

Beşiktaş'taki 3. dönemini sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...

EZELİ RAKİP İDDİASI

Sözleşmesini uzatmak için kulübüyle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayan tecrübeli golcünün siyah beyazlıların ezeli rakibine önerildiği ileri sürüldü.

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