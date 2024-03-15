Giriş Tarihi: 15.03.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
17:51
Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun bombası patladı! Transfer ve ezeli rakip...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibe önerildiği ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...