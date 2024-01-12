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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş'ın ikinci transferi...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 21:02

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş'ın ikinci transferi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, 3 teknik direktörün ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Ara transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlı kulüp, Portekizli çalıştırıcının ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş’ın ikinci transferi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, 3 teknik direktörün ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Ara transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlı kulüp, Portekizli çalıştırıcının ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş’ın ikinci transferi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışından çok uzak kaldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş’ın ikinci transferi...

Tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar yerine gelen Burak Yılmaz ile de kötü gidişe dur diyemedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş’ın ikinci transferi...

Ardından efsane futbolcu Rıza Çalımbay ile anlaşan Beşiktaş, kısa süre sonra tecrübeli isim ile yollarını ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş’ın ikinci transferi...

SANTOS DÖNEMİ BAŞLADI

Kısa bir süre teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, aradığını Portekiz Milli Takımı'nın efsane teknik direktörü Fernando Santos'ta buldu.

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