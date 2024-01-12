Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız isme kafayı taktı! İşte Beşiktaş’ın ikinci transferi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, 3 teknik direktörün ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Ara transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlı kulüp, Portekizli çalıştırıcının ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...