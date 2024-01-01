Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:29
Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni hocasını henüz seçemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan isimlerden Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti. Yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasının gerçek nedeni ortaya çıktı. Ghezzal için alınan karar şoke etti. İşte tüm gerçekler...