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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:29

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni hocasını henüz seçemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan isimlerden Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti. Yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasının gerçek nedeni ortaya çıktı. Ghezzal için alınan karar şoke etti. İşte tüm gerçekler...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...

Süper Lig'de yeni hocasını henüz seçemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...

Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan isimlerden Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...

Yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasının gerçek nedeni ortaya çıktı. Ghezzal için alınan karar şoke etti. İşte tüm gerçekler...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Meğer kadro dışı nedeni...

Siyah beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu, geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşurken kendisinden beklenen verim de alınamadı.

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