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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal'ın ilk transferi! Bundesliga'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 21:57

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal'ın ilk transferi! Bundesliga'dan geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Kartal, ilk transferini bitirdi. Beşiktaş, Alman devinin yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın ilk transferi! Bundesliga’dan geliyor...

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın ilk transferi! Bundesliga’dan geliyor...

Bir yandan ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın ilk transferi! Bundesliga’dan geliyor...

Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Kartal, ilk transferini bitirdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın ilk transferi! Bundesliga’dan geliyor...

Beşiktaş, Alman devinin yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın ilk transferi! Bundesliga’dan geliyor...

Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transferler şimdiden netleşmeye başlıyor.

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