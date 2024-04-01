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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 10:04

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonu üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal, sözleşmesi devam eden oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine Borussia Dortmund'un geleceği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...

Sezonu üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...

Kartal, sözleşmesi devam eden oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine Borussia Dortmund'un geleceği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk takviyesini teknik direktör Fernando Santos öncesinde Jonas Svensson ile yapmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...

Futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın tercihiyle alınan Norveçli bek, Valentin Rosier'in de gidişinin önünü açtı.

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