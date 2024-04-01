Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
10:04
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonu üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal, sözleşmesi devam eden oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine Borussia Dortmund'un geleceği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...