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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 16:53

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına devam ediyor. Yeni sezonda takımın başına geçmesi için birçok isim konuşulsa da Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba önemli bir teknik adamı aday olarak gösterdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına devam ediyor. Yeni sezonda takımın başına geçmesi için birçok isim konuşulsa da Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba önemli bir teknik adamı aday olarak gösterdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...

Trendyol Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...

Yerine Güneş'in ekibinde yardımcı olarak yer alan Burak Yılmaz ile devam etme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, kan kaybını durduramadı ve genç isim ile yollarını ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...

Burak Yılmaz'ın ardından takımın efsanesi Rıza Çalımbay ile çalışma kararı alan Kara Kartal, Hasan Arat ve ekibinin yönetime gelmesinin ardından Çalımbay ile yolları ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba o ismi resmen duyurdu! Fernando Santos sonrası yeni teknik direktör...

FERNANDO SANTOS DA ÇÖZÜM OLAMADI

Son olarak Portekiz Milli Takımı ile adını tarihe yazdıran Fernando Santos'u göreve getiren yönetim, bu karardan kısa süre sonra döndü.

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