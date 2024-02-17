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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan'ı gölgede bırakacak...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:06

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan'ı gölgede bırakacak...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sezonun en çok konuşulan ismi Semih Kılıçsoy olmuştu. Genç futbolcu için öyle bir bonservis bedeli biçildi ki Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olan Sacha Boey'i ve Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Arda Turan'ı bile gölgede bırakacak. İşte son dakika Semih Kılıçsoy haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan’ı gölgede bırakacak...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sezonun en çok konuşulan ismi Semih Kılıçsoy olmuştu. Genç futbolcu için öyle bir bonservis bedeli biçildi ki Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olan Sacha Boey'i ve Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Arda Turan'ı bile gölgede bırakacak. İşte son dakika Semih Kılıçsoy haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan’ı gölgede bırakacak...

Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, 3 çalıştırıcının ardından Portekizli Fernando Santos ile anlaşmıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan’ı gölgede bırakacak...

Son olarak Burak Yılmaz önderliğindeki Kayserispor'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan’ı gölgede bırakacak...

Bu skorla beraber puanını 40'a yükselten Kara Kartal, Trabzonspor'un averaj farkıyla gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan’ı gölgede bırakacak...

KÖTÜ SEZONUN PARLAYANI GENÇ SEMİH

2020/21 sezonunda Beşiktaş Altyapısı'na transfer olan Semih Kılıçsoy, kısa bir sürede A takıma yükselme başarısını göstermişti.

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