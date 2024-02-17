Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Sacha Boey ve Arda Turan’ı gölgede bırakacak...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sezonun en çok konuşulan ismi Semih Kılıçsoy olmuştu. Genç futbolcu için öyle bir bonservis bedeli biçildi ki Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olan Sacha Boey'i ve Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Arda Turan'ı bile gölgede bırakacak. İşte son dakika Semih Kılıçsoy haberinin tüm detayları...