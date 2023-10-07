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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... (BJK HABERİ)
Giriş Tarihi: 07.10.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:29

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... (BJK HABERİ)

Son dakika Beşiktaş haberi... SABAH Spor, Beşiktaş'ta adım adım gelen çöküşün perde arkasını açıklıyor. Şampiyonluk yarışındaki rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları birer birer kadrolarına katarken, Siyah-Beyazlı takımda transferler çok gecikti. İstifa eden Şenol Güneş yaptığı o açıklamalarla çöküşün başlangıcını itiraf etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... BJK HABERİ

Son dakika Beşiktaş haberi... SABAH Spor, Beşiktaş'ta adım adım gelen çöküşün perde arkasını açıklıyor. Şampiyonluk yarışındaki rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları birer birer kadrolarına katarken, Siyah-Beyazlı takımda transferler çok gecikti. İstifa eden Şenol Güneş yaptığı o açıklamalarla çöküşün başlangıcını itiraf etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... BJK HABERİ

Beşiktaş'ta Lugano'ya karşı 2-0'dan 3-2 mağlup olunması bardağı taşırdı ve yer yerinden oynadı. Taraftarın tepkisi sonrası Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken yönetim de seçim kararı aldı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... BJK HABERİ

Beşiktaş'ta gelinen noktanın ilk ayak izleri yaz aylarına uzanıyor. İşte detaylar:

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... BJK HABERİ

1- KAMPLAR BİTTİ, TAKVİYE GELMEDİ
Siyah-Beyazlılar, yaz döneminde ilk transferi 2. Lig'den Emrecan Bulut ile yaptı. İstanbul etabından sonra Almanya'ya kampa giden Beşiktaş'ta, tüm kamp yeni transfer katılımı olmadan gerçekleştirildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... BJK HABERİ

Şenol Güneş, "Geç kalmalar olur ama en az iki oyuncu alınması gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ancak başarılı olamadık" itirafında bulundu.

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