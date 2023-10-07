Giriş Tarihi: 07.10.2023 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
09:29
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş itiraf etti! İşte çöküşün perde arkası... (BJK HABERİ)
Son dakika Beşiktaş haberi... SABAH Spor, Beşiktaş'ta adım adım gelen çöküşün perde arkasını açıklıyor. Şampiyonluk yarışındaki rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları birer birer kadrolarına katarken, Siyah-Beyazlı takımda transferler çok gecikti. İstifa eden Şenol Güneş yaptığı o açıklamalarla çöküşün başlangıcını itiraf etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...