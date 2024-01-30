Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:41
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal'dan transfer bombası! PSG'nin yıldızı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar, eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'da başkan Hasan Arat'ın seçim öncesinde de dile getirdiği yıldız oyuncu için yeniden bir hamle yapıldı. Yönetim, uygun şartlarla PSG'li yıldızın transferini bitirmeyi planlıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...