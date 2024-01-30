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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal'dan transfer bombası! PSG'nin yıldızı...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:41

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal'dan transfer bombası! PSG'nin yıldızı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar, eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'da başkan Hasan Arat'ın seçim öncesinde de dile getirdiği yıldız oyuncu için yeniden bir hamle yapıldı. Yönetim, uygun şartlarla PSG'li yıldızın transferini bitirmeyi planlıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal’dan transfer bombası! PSG’nin yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal’dan transfer bombası! PSG’nin yıldızı...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar, eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal’dan transfer bombası! PSG’nin yıldızı...

Kartal'da başkan Hasan Arat'ın seçim öncesinde de dile getirdiği yıldız oyuncu için yeniden bir hamle yapıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal’dan transfer bombası! PSG’nin yıldızı...

Yönetim, uygun şartlarla PSG'li yıldızın transferini bitirmeyi planlıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Kartal’dan transfer bombası! PSG’nin yıldızı...

KALECİLERİ İKİŞER KEZ TAKIMI YAKTI

Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı.

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