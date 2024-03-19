Giriş Tarihi: 19.03.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
06:38
Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! "Artık daha fazla beklemem"
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor... Siyah beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu, resi çekti ve yönetimi beklememe kararı aldı. Uzun süredir yeni sözleşme için teklif gözleyen oyuncu, "Rakam ileteceğiz" denmesine rağmen haber gelmeyince kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşme kararı aldı. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar...