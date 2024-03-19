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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! "Artık daha fazla beklemem"
Giriş Tarihi: 19.03.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 06:38

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! "Artık daha fazla beklemem"

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor... Siyah beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu, resi çekti ve yönetimi beklememe kararı aldı. Uzun süredir yeni sözleşme için teklif gözleyen oyuncu, "Rakam ileteceğiz" denmesine rağmen haber gelmeyince kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşme kararı aldı. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! Artık daha fazla beklemem

Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! Artık daha fazla beklemem

Siyah beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu, resi çekti ve yönetimi beklememe kararı aldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! Artık daha fazla beklemem

Uzun süredir yeni sözleşme için teklif gözleyen oyuncu, "Rakam ileteceğiz" denmesine rağmen haber gelmeyince kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşme kararı aldı. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! Artık daha fazla beklemem

PERŞEMBE GÜNÜ TOPBAŞI

Antalyaspor mağlubiyetiyle milli araya moralsiz giren Beşiktaş'ta takıma 4 gün izin verildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! Artık daha fazla beklemem

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına perşembe günü başlayacak.

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