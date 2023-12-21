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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 22:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu. Dolmabahçe'de büyük bir mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, adeta dağıldı. Alanyaspor karşısında alınan yenilgiyle birlikte ligde zirveden bir hayli uzak kalan Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlardan büyük tepki gören Beşiktaşlı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı. Siyah-beyazlı takımın yıldız isimlerinden birisi olan Cenk Tosun, maçın ardından tribünlere gitti ve geceye damga vuran o hareketi yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Ligin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a konuk oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

Karşılaşmaya iyi başlayan siyah-beyazlılar, 9. dakikada golcü stoperi Omar Colley ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

Bu golün ardından oyun üstünlüğünü korumayı başaramayan Kara Kartal, Alanyaspor'un girdiği gol pozisyonlarına da engel olamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

İlk yarının son dakikalarına girilirken Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, takımının beraberliği sağlayan golünü attı ve ilk 45 dakika sona erdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf ise yine Alanyaspor oldu. Bireysel savunma hataları, Beşiktaş'ın bu akşam mağlubiyetinde büyük etken oldu.

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