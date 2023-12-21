Giriş Tarihi: 21.12.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 22:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor yenilgisinin ardından geceye damga vurdu! Beşiktaş’ta Cenk Tosun tribünlere gitti ve…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu. Dolmabahçe'de büyük bir mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, adeta dağıldı. Alanyaspor karşısında alınan yenilgiyle birlikte ligde zirveden bir hayli uzak kalan Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlardan büyük tepki gören Beşiktaşlı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı. Siyah-beyazlı takımın yıldız isimlerinden birisi olan Cenk Tosun, maçın ardından tribünlere gitti ve geceye damga vuran o hareketi yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…