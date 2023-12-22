Giriş Tarihi: 22.12.2023 20:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 20:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan bir performans sergileyen Beşiktaş, ligde son olarak Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Dolmabahçe'de kaybedilen maçın ardından zirveden tam 17 puan geriye düşen Kara Kartal, bir kez daha teknik direktörlük değişimi yaşadı. Maçın ardından Rıza Çalımbay'ın görevine son verilirken yerine gelecek isim de netleşmeye başladı. Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir hoca altında ortak görüş bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…