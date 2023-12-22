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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 20:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 20:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan bir performans sergileyen Beşiktaş, ligde son olarak Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Dolmabahçe'de kaybedilen maçın ardından zirveden tam 17 puan geriye düşen Kara Kartal, bir kez daha teknik direktörlük değişimi yaşadı. Maçın ardından Rıza Çalımbay'ın görevine son verilirken yerine gelecek isim de netleşmeye başladı. Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir hoca altında ortak görüş bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 2023-2024 sezonu Beşiktaş için hayal kırıklığı olmaya devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Kara Kartal, üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz da Beşiktaş'ta başarılı olamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Genç çalıştırıcının ardından ise bu kez Rıza Çalımbay ile yola devam edildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine sürpriz isim geliyor...

Bu süreçte Beşiktaş'ta yeni yönetim ve hoca arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkarken tam 5 futbolcu da kadro dışı bırakıldı.

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