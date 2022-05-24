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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:06

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan ve Valerien Ismael yönetiminde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta tarihi bir revizyon gerçekleşecek. Başta Adem Ljajic ve Jeremain Lens olmak üzere siyah-beyazlı kulüpte tam 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu isimlerin sözleşmelerinin bitmesinin ardından servet değerinde para, Beşiktaş'ın kasasında kalacak. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan ve Valerien Ismael yönetiminde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta tarihi bir revizyon gerçekleşecek. Başta Adem Ljajic ve Jeremain Lens olmak üzere siyah-beyazlı kulüpte tam 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu isimlerin sözleşmelerinin bitmesinin ardından servet değerinde para, Beşiktaş'ın kasasında kalacak. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...

Dokuzu yabancı 14 oyuncusunun sözleşmesi biten Beşiktaş'a, hem maddi hem de yabancı sayısında rahatlama geldi. En büyük mutluluk ise Ljajic, Douglas ve Lens gibi sorunlu isimlerin takımdan ayrılması oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...

Beşiktaş'ın uzun süredir sırtında kambur olan ağır sözleşmeler ve yabancı oyuncu sayısı sıkıntısı sezonun sona ermesiyle birlikte ortadan kalktı. Siyah-beyazlılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken maaş yükü de an itibariyle 21 milyon 600 bin Euro (370 milyon TL) aşağı indi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...

3 OYUNCUNUN MALİYETİ 100 MİLYON TL

Özellikle kadro dışı oldukları için bu sezon hiç maça çıkmayan Ljajic, Lens ve Douglas'ın maaş maliyetleri toplam 5 milyon 850 bin Euro olurken bu üç oyuncu bir dakika dahi süre almadan 100 milyon TL'lik yük oluşturdu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...

Ljajic bu oyuncular arasında en çok külfet veren isim oldu. Tecrübeli orta saha, hem kendisine ödenen 7 milyon 750 bin Euro kiralama ve bonservis ücreti hem de sezonluk 3.2 milyon Euro yıllık ücretle başı çekti.

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