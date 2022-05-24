Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
10:06
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Servet değerinde para kasada kalıyor, tam 14 isim...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan ve Valerien Ismael yönetiminde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta tarihi bir revizyon gerçekleşecek. Başta Adem Ljajic ve Jeremain Lens olmak üzere siyah-beyazlı kulüpte tam 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu isimlerin sözleşmelerinin bitmesinin ardından servet değerinde para, Beşiktaş'ın kasasında kalacak. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...