Giriş Tarihi: 16.12.2023 00:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 00:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon kriz dolu günler yaşayan Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda tam 5 futbolcusunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu futbolcular arasında yer alan isimlerden birisi olan Rachid Ghezzal için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibe ilk transfer olduğu dönemlerde taraftarın sevgilisi olmayı başaran Ghezzal, son yıllarda performansıyla en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Kadro dışı kalmasının ardından harekete geçen kulüpler, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya başladı. İşte Rachid Ghezzal'ın yeni takımı ve tüm detaylar…