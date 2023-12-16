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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 16.12.2023 00:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 00:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon kriz dolu günler yaşayan Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda tam 5 futbolcusunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu futbolcular arasında yer alan isimlerden birisi olan Rachid Ghezzal için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibe ilk transfer olduğu dönemlerde taraftarın sevgilisi olmayı başaran Ghezzal, son yıllarda performansıyla en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Kadro dışı kalmasının ardından harekete geçen kulüpler, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya başladı. İşte Rachid Ghezzal'ın yeni takımı ve tüm detaylar…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren Beşiktaş, tam 3 kez teknik direktör değişikliği yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Yola Şenol Güneş ile çıkan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz ile devam etti ancak istediği sonuçları yine alamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son olarak takımın başına eski futbolculardan da olan Rıza Çalımbay getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Deneyimli teknik direktörle birlikte çıkış yolu arayan Beşiktaş'ta bu sırada bir de başkanlık seçimi gerçekleşti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…

Kara Kartal'ın yeni başkanı ise oyların çoğunu alan Hasan Arat oldu. Arat, Beşiktaş'ın 35'inci başkanı seçildi.

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