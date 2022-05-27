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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 23:19

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başında oldukça iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, sezon içerisinde gösterdiği performansla adeta hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı ekip, sezon boyunca 3 farklı teknik direktörle çalışırken Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekerek beklentilerin altında kaldı. Ciddi bir çöküş yaşayan Beşiktaş, gelecek sezona Valerien Ismael ile hazırlanırken transferin ilk gündemi ise golcü oyuncu oldu. Bu sezon saç baş yolduran Michy Batshuayi'nin yerine yıldız bir isim düşünen yönetim, yıldız golcüyü gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezon öncesi yaratılan beklentilerin altında kaldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Bir önceki sezonun çifte kupalı takımı Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yeni sezona başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefledi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Ancak Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grubu sıfır puanla tamamlayan Beşiktaş'ta Yalçın'ın görevine son verildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Önder Karaveli de Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı ve takımdan ayrıldı.

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