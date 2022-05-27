Giriş Tarihi: 27.05.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 23:19

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi’nin yeri hemen doldu! Yıldız golcü geliyor, Valerien Ismael onayladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başında oldukça iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, sezon içerisinde gösterdiği performansla adeta hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı ekip, sezon boyunca 3 farklı teknik direktörle çalışırken Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekerek beklentilerin altında kaldı. Ciddi bir çöküş yaşayan Beşiktaş, gelecek sezona Valerien Ismael ile hazırlanırken transferin ilk gündemi ise golcü oyuncu oldu. Bu sezon saç baş yolduran Michy Batshuayi'nin yerine yıldız bir isim düşünen yönetim, yıldız golcüyü gündemine aldı.