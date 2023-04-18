Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:45
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
08:45
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, 29. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi. Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ilk imza Masuaku'dan gelmişti. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta iki yıldız isim için kadro dışı kararı çıktı. İşte yaşananlar...