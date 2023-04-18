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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:45

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, 29. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi. Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ilk imza Masuaku'dan gelmişti. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta iki yıldız isim için kadro dışı kararı çıktı. İşte yaşananlar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, 29. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi. Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ilk imza Masuaku'dan gelmişti. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta iki yıldız isim için kadro dışı kararı çıktı. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşan ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir yara aldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...

Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ilk imza Arthur Masuaku'dan gelmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...

MASUAKU'NUN BONSERVİSİ ALINDI

Beşiktaş, resmi sitesinden Arthur Masuaku'nun bonservisinin Premier Lig ekibi West Ham United'dan alındığını duyurmuştu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta şoke eden karar! İki yıldız isim kadro dışı bırakıldı...

West Ham United ile 2 milyon Euro'ya el sıkışıldığı açıklanırken oyuncu ile de 2023-24 sezonundan itibaren 2+1 yıllık kontrat yapıldığı belirtilmişti.

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