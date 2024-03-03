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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 22:34

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Dolmabahçe'de sezonun en kritik mücadelelerinden biri oynanırken sarı-kırmızılı ekip, rakibine Beşiktaş'a üstünlük kurmayı başardı. Karşılaşmadan ikinci dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 3 puanla ayrılan Galatasaray, yeniden zirveye oturdu. Okan Buruk'un öğrencileri, 75 puana ulaştı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Öte yandan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fernando Santos ve Beşiktaşlı yıldızı yerden yere vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…

Dolmabahçe'de oynanan dev mücadelenin gol perdesi, 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle açıldı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…

Karşılaşmanın devamında beklentilerin altında bir oyun sergilenirken iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…

Mücadelenin 90. dakikasında Omar Colley, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 46 puanda kaldı. Galatasaray ise 75 puanla zirveye yeniden oturdu.

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