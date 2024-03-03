Giriş Tarihi: 03.03.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
22:34
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev derbiden sonra Fernando Santos ve yıldız ismi yerden yere vurdu! Galatasaray maçı sonrası olay ifadeler…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Dolmabahçe'de sezonun en kritik mücadelelerinden biri oynanırken sarı-kırmızılı ekip, rakibine Beşiktaş'a üstünlük kurmayı başardı. Karşılaşmadan ikinci dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 3 puanla ayrılan Galatasaray, yeniden zirveye oturdu. Okan Buruk'un öğrencileri, 75 puana ulaştı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Öte yandan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fernando Santos ve Beşiktaşlı yıldızı yerden yere vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…