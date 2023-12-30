Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:30
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bu sezon oldukça kötü günler geçiriyor. Sezonun henüz ilk devresinde tam 3 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlı ekip, son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Şu an için teknik direktörü bulunmayan Beşiktaş, dünyaca ünlü bir isimle anlaşmaya çalışıyor. Bir yandan da transferde önemli gelişmeler yaşayan Kara Kartal'da Valentin Rosier'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli oyuncu, Süper Lig devine gidiyor. İşte son dakika haberinin detayları…