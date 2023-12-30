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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bu sezon oldukça kötü günler geçiriyor. Sezonun henüz ilk devresinde tam 3 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlı ekip, son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Şu an için teknik direktörü bulunmayan Beşiktaş, dünyaca ünlü bir isimle anlaşmaya çalışıyor. Bir yandan da transferde önemli gelişmeler yaşayan Kara Kartal'da Valentin Rosier'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli oyuncu, Süper Lig devine gidiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon flaş gelişmeler yaşayan Beşiktaş, tam 3 kez teknik direktör değişikliği yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…

Sezona Şenol Güneş ile giren siyah-beyazlılar, daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…

Son olarak Rıza Çalımbay'ın da görevine son verilmesiyle birlikte teknik direktörsüz kalan Beşiktaş, yeni bir isim arayışında.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…

Son gelen haberlere göre Bruno Genesio ile anlaşma aşamasında olan Beşiktaş, transferde de sıcak saatler yaşıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…

Devre arası transfer döneminde yeni hocasıyla birlikte kadrosunu revize edecek olan Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuları akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.

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