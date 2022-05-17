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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'e Polonyalı golcü! Sörloth'un alternatifi olacak...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 08:32

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'e Polonyalı golcü! Sörloth'un alternatifi olacak...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Valerien Ismael ile yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek isteyen Kartal yeni golcüsünü buldu. Sörloth transferinin zora girmesinden sonra B planı olan Polonyalı santrfor için harekete geçen Beşiktaş'un oyuncuya yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’e Polonyalı golcü! Sörloth’un alternatifi olacak...

Önümüzdeki sezon için Valerien Ismael ile birlikte güçlü bir kadro kurmak isteyen Kartal'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni bir golcüye ihtiyaçlarını olduğunu vurgulayan Fransız teknik adam golcüsünü buldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’e Polonyalı golcü! Sörloth’un alternatifi olacak...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmiş ve zirve yarışından da uzak kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’e Polonyalı golcü! Sörloth’un alternatifi olacak...

B PLANI ADAM BUKSA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Beşiktaş santrfor transferi için Alexander Sörloth ile pazarlıkları sürdürürken alternatifleri de hazır tutmak istiyor. A planı Sörloth olan Kartal'ın B planı ise Polonyalı Adam Buksa...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’e Polonyalı golcü! Sörloth’un alternatifi olacak...

ABD'de MLS takımlarından New England Revolution'da forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı oyuncunun, kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’e Polonyalı golcü! Sörloth’un alternatifi olacak...

Opsiyon ise Avrupa'ya dönmek isteyen Buksa tarafından istenmiyor. Beşiktaş yönetimi de New England kulübüne Buksa için 3 milyon dolarlık bir teklif götürdü ve ABD tarafından "5 milyon dolar isteriz" yanıtını aldı.

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