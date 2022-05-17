Giriş Tarihi: 17.05.2022 08:30
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
08:32
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'e Polonyalı golcü! Sörloth'un alternatifi olacak...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Valerien Ismael ile yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek isteyen Kartal yeni golcüsünü buldu. Sörloth transferinin zora girmesinden sonra B planı olan Polonyalı santrfor için harekete geçen Beşiktaş'un oyuncuya yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...