Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 19:56

Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile giren Beşiktaş, gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Ismael'in ardından ise siyah-beyazlı takımda göreve Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli teknik direktörle çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk için uğraşlarını sürdüren Kartal'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…