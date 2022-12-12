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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…
Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 19:56

Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile giren Beşiktaş, gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Ismael'in ardından ise siyah-beyazlı takımda göreve Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli teknik direktörle çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk için uğraşlarını sürdüren Kartal'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Süper Lig'de 22 puanla 8. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, ara dönüşünde seri galibiyetlere başlayarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Bir yandan da transfer görüşmelerinde bulunan Beşiktaş'ta Wout Weghorst, Caner Erkin, Valentin Rosier gibi birçok gündem maddesi bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri… Wout Weghorst’un satın alma opsiyonunu açıkladı! Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan Valerien Ismael itirafı…

Takımın son durumundan transfer konularına kadar birçok konuda açıklama yapan Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

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