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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! "İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin..."
Giriş Tarihi: 01.01.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 09:29

Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! "İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezona çifte kupayla başlayan Beşiktaş bu yılın da en önemli şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Siyah-Beyazlılar'da hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, Beşiktaş'ın bu yılki performansını değerlendirdi. Usta isimlerden Fatih Doğan, Kartal'la adı geçen Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'le ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezona çifte kupayla başlayan Beşiktaş bu yılın da en önemli şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Siyah-Beyazlılar'da hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, Beşiktaş'ın bu yılki performansını değerlendirdi. Usta isimlerden Fatih Doğan, Kartal'la adı geçen Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'le ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin...

- SORU: Sezona başlarken Beşiktaş herkesin 1 numaralı şampiyonluk adayıydı. Ancak dev bir hayal kırıklığı yaşandı. İkinci yarıda Siyah-Beyazlılardan neler bekliyorsunuz?

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Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin...

UYUYANLAR UYANMALI!

Ali Gültiken: Beşiktaş'ın güçlü ve oturmuş bir oyunu var. Çok kaliteli oyunculara sahip. İşlerini normal yapmaya başladıklarında sorun yaşamaz. Burada önemli olan hedefi doğru seçmek. Şu anda Türkiye Kupası ve lig ikinciliği en yakın iki hedef görünüyor.

Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin...

Bunlar da motivasyon için yeterli. Önder hoca ile yola devam edilebilir. Önemli olan oyuncuların davranışı ve reaksiyonu. Sergen hoca ile bir dönem uyuyan oyuncuların uyanması Beşiktaş için şart.

Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin...

ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

Fatih Doğan: Beşiktaş'ın en büyük hatası sezon başı yurt dışındaki kamp programları pandemi gerekçesiyle iptal edilince yurt içinde kamp imkânlarını değerlendirmeyip Ümraniye'de sağlıksız dönem geçirmesiydi. Özellikle Sergen Yalçın'ın, sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde ağır yüklemeler yaparken, akşam oyuncularını evlerine yollaması o günlerde bu köşelerde yazdığım ve önceden uyardığım gibi sakatlıklara davetiye çıkardı.

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