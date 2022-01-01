Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! "İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin..."

UYUYANLAR UYANMALI!

Ali Gültiken: Beşiktaş'ın güçlü ve oturmuş bir oyunu var. Çok kaliteli oyunculara sahip. İşlerini normal yapmaya başladıklarında sorun yaşamaz. Burada önemli olan hedefi doğru seçmek. Şu anda Türkiye Kupası ve lig ikinciliği en yakın iki hedef görünüyor.