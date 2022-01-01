Son dakika: Beşiktaş için dikkat çeken sözler! "İsterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş gelsin..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezona çifte kupayla başlayan Beşiktaş bu yılın da en önemli şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Siyah-Beyazlılar'da hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, Beşiktaş'ın bu yılki performansını değerlendirdi. Usta isimlerden Fatih Doğan, Kartal'la adı geçen Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'le ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.