Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar’ı tarihe gömecek transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak liderlik yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arasında yapacağı transferlerle elini güçlendirmek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden birisi olan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı takım için dünyaca ünlü golcü gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...