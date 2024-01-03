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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar'ı tarihe gömecek transfer...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 18:16

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar'ı tarihe gömecek transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak liderlik yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arasında yapacağı transferlerle elini güçlendirmek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden birisi olan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı takım için dünyaca ünlü golcü gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar’ı tarihe gömecek transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak liderlik yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arasında yapacağı transferlerle elini güçlendirmek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden birisi olan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı takım için dünyaca ünlü golcü gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar’ı tarihe gömecek transfer...

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, yeni yönetim ile birlikte kan kaybını durdurmak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar’ı tarihe gömecek transfer...

Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve Burak Yılmaz'ı getirmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar’ı tarihe gömecek transfer...

Burak Yılmaz ile de aradığını bulamayan Beşiktaş, son olarak Rıza Çalımbay ile şansını denedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan inanılmaz golcü hamlesi! Vincent Aboubakar’ı tarihe gömecek transfer...

Tecrübeli çalıştırıcı da kötü gidişatı durduramadı ve Beşiktaş daha devre arasında girmeden 3 teknik direktör değiştirdi.

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