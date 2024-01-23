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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:29

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ligde Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Jonas Svensson'u kadrosuna ekleyen yönetim, bir yıldız transferi için yoğun mesai harcıyor. Jorginho ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlı yönetim, Fernando Santos'un istediği başka bir yıldız için daha harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Kartal'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...

Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Beşiktaş, son 16 Turu'nda eski hocası Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile eşleşti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...

Ligde Pendikspor'a karşı 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...

SANTOS: UTANÇ DUYUYORUM

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu sonuçtan utanç duyduğunu ifade etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...

Ara transfer döneminde Jonas Svensson'u kadrosuna katan siyah-beyazlı yönetim, Fernando Santos'un listesindeki oyuncular için de harekete geçti.

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