Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:29
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos o yıldızı istedi! Jorginho sonrası bir bomba daha...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ligde Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Jonas Svensson'u kadrosuna ekleyen yönetim, bir yıldız transferi için yoğun mesai harcıyor. Jorginho ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlı yönetim, Fernando Santos'un istediği başka bir yıldız için daha harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...