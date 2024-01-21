Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
12:01
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü giditaşa dur demek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Takıma takviyeler yapmak isteyen Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncu için ilk teması kurdu. Beşiktaş, yıldız oyuncu için görüşmelere başlarken, oyuncunun kulübü şok bir talepte bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar...