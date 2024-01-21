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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 12:01

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü giditaşa dur demek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Takıma takviyeler yapmak isteyen Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncu için ilk teması kurdu. Beşiktaş, yıldız oyuncu için görüşmelere başlarken, oyuncunun kulübü şok bir talepte bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...

Kötü giditaşa dur demek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...

Takıma takviyeler yapmak isteyen Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncu için ilk teması kurdu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...

Beşiktaş, yıldız oyuncu için görüşmelere başlarken, oyuncunun kulübü şok bir talepte bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Santos istedi, Kartal alıyor! Transferde flaş talep...

KEREM ATAKAN SİVAS'A KİRALANDI

2022 yazında Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin, eski kulübüne geri döndü.

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