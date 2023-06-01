Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa’yı sallayacak transfer geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia ile ilgilenen ve transferi bitirmek üzere olan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında gündem olacak bir başka dünya yıldızını da gündemine aldı. Beşiktaş, Igor Tudor'un gözdesi olan yıldız isim için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...