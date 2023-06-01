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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa'yı sallayacak transfer geliyor...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 14:10

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa'yı sallayacak transfer geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia ile ilgilenen ve transferi bitirmek üzere olan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında gündem olacak bir başka dünya yıldızını da gündemine aldı. Beşiktaş, Igor Tudor'un gözdesi olan yıldız isim için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa’yı sallayacak transfer geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia ile ilgilenen ve transferi bitirmek üzere olan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında gündem olacak bir başka dünya yıldızını da gündemine aldı. Beşiktaş, Igor Tudor'un gözdesi olan yıldız isim için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa’yı sallayacak transfer geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşamayan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başlarken Avrupa çapında gündem olacak bir transfer için düğmeye bastı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa’yı sallayacak transfer geliyor...

Teknik direktör Şenol Güneş'in taleplerine göre transferde adım atan siyah-beyazlılar, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa’yı sallayacak transfer geliyor...

İTALYANLAR MÜJDEYİ VERDİ

Beşiktaş'ın listesinde yer alan Atletico Madrid'in yıldızı Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip olmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş dünya yıldızına doymuyor! Avrupa’yı sallayacak transfer geliyor...

Atletico Madrid'in yeni sezon planlamalarında yer vermediği tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlılara müjdeyi İtalyan basını vermişti.

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