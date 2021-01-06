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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen , dünyaca ünlü yıldız 'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu ile resmi görüşmeler başlarken, performansa dayalı sözleşme detayı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Sezon başında 3 milyon Euro ve imza parası isteyen yıldız golcünün bu kez Kartal'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifine sıcak olduğu belirtildi. Santrafor transferini Galatasaray maçın kadar tamamlamak isteyen Kara Kartal, orta saha ve stoper içinde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle temasa geçti. İşte Beşiktaş transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:19
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

Ara transfer döneminin 5 Ocak tarihiyle birlikte açılmasının ardından hiç vakit kaybetmeden forvet transferini bitirmek için kolları sıvadı. Listenin en başında dünyaca ünlü yıldız bulunuyor. Galatasaray derbisine yetiştirmek isteyen Mandzukic ile fiyat konusunda anlaşma sağlandı.

BEŞİKTAŞ'TA MARİO MANDZUKİC SESLERİ

Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, dünyaca ünlü forvet Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

Kartal, bu doğrultuda ile sezon başında sağlayamadığı anlaşmayı bu kez yapmak için görüşmelere dün itibarıyla resmen başladı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun menajeriyle direkt teması geçildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

SON DAKİKA MANDZUKİC KARTAL'A SICAK BAKIYOR

Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Mandzukic'in Kartal'a sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

Sezon başı 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez 'ın 1.5 milyon Euro maaş şartına yanaşması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

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