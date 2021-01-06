Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Mandzukic ile anlaştı! Sergen Yalçın o isimleri de istiyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu ile resmi görüşmeler başlarken, performansa dayalı sözleşme detayı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Sezon başında 3 milyon Euro ve imza parası isteyen yıldız golcünün bu kez Kartal'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifine sıcak olduğu belirtildi. Santrafor transferini Galatasaray maçın kadar tamamlamak isteyen Kara Kartal, orta saha ve stoper içinde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle temasa geçti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…