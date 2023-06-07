Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşamayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara Arthur Masuaku için Premier Lig'den teklif gelmişti. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızı için önemli aşama kaydetti. İşte tüm ayrıntılar...