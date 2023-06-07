Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:28

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşamayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara Arthur Masuaku için Premier Lig'den teklif gelmişti. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızı için önemli aşama kaydetti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşamayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara Arthur Masuaku için Premier Lig'den teklif gelmişti. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızı için önemli aşama kaydetti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Arthur Masuaku gelişmesi yaşanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

MASUAKU'YA PREMIER LİG'DEN TEKLİF

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın Masuaku'yu kadrosuna katmak istediği ve bu yüzden İstanbul'a çıkarma yapacağı bildirilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

İngiliz ekibinin Masuaku için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği ise henüz kesinlik kazanmamıştı.

SON DAKİKA