Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
15:28
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşamayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara Arthur Masuaku için Premier Lig'den teklif gelmişti. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'in yıldızı için önemli aşama kaydetti. İşte tüm ayrıntılar...