Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız için kulübüyle görüşmelere başlamış ve kiralama teklifini iletmişti. Oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istemesiyle kulübü köşeye sıkıştı ve transferde ipler Beşiktaş'ın eline geçti. İşte ayrıntılar...