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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız için kulübüyle görüşmelere başlamış ve kiralama teklifini iletmişti. Oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istemesiyle kulübü köşeye sıkıştı ve transferde ipler Beşiktaş'ın eline geçti. İşte ayrıntılar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız için kulübüyle görüşmelere başlamış ve kiralama teklifini iletmişti. Oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istemesiyle kulübü köşeye sıkıştı ve transferde ipler Beşiktaş'ın eline geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Arap Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif Beşiktaş'ı karıştırdı...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...

750 bin Euro seviyelerinde bonservis önerildiği öğrenilen 33 yaşındaki futbolcunun ayrılmasını teknik direktör Valerien İsmael'in istemediği kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...

TAVRI AYRILMAKTAN YANA

Fransız hocanın, defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancak Welinton'ın tavrının ayrılmaktan yana olduğu gelen haberler arasında.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Gelmek için rest çekti...

Welinton için bu gelişmeler yaşanırken, orta saha transferi için gündem Nadiem Amiri...

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